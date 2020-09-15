رسميًا | المغربي فيصل فجر إلى الدوري التركي قبل ساعات من خسارة خيتافي 6-0 من ريال مدريد

وقع نادي سيفاس سبور التركي مع لاعب خط الوسط الدولي المغربي “فيصل فجر” قبل ساعات من سقوط فريقه السابق “خيتافي” في خسارة فادحة قوامها ستة أهداف دون رد في مباراة ودية أمام ريال مدريد، تحضيرًا للموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وجاء انضمام فيصل فجر إلى صفوف سيفاس سبور التركي بهدف تدعيم صفوف الفريق المقرر له المشاركة في منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم 2021/2020.

وأعلن صاحب المركز الرابع في الدوري التركي الممتاز، نجاح مفاوصاته مع لاعب خيتافي الإسباني، في بيان رسمي نشر بموقع النادي على الإنترنت.

وقال النادي في بيانه “وقّعت إدارة نادي سيفاس سبور التي تواصل دراستها للانتقالات قبل الموسم الجديد عقدًا لمدة عامين مع لاعب الوسط الدولي المغربي فيصل فجر قادماً من خيتافي الإسباني”.

وأضاف البيان “وقع فيصل فجر العقد الرسمي بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، في حفل التوقيع الذي حضره نائب رئيس مجلس الإدارة إردال ساريلار.”

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وختم البيان “نود أن نرحب بفيصل فجر في نادي سيفاسبور ونتمنى له النجاح بقميص النادي في الاستحقاقات القادمة “.

من هو فيصل فجر؟

ولد فيصل فيجر في مدينة الروان الفرنسية في تاريخ 1 أغسطس 1988، وترجع أصوله إلى مدينة إفران المغربية. بدأ اللاعب المغربي ممارسة كرة القدم في أندية فرنسية محلية قبل التوجه إلى نادي ” كان” بالدرجة الأولى.

وانتقل فجر إلى الدوري الاسباني حيث لعب لنادي “إلتشي” وبعده مثل نادي ديبورتيفو لاكورونيا لعدة سنوات ثم نادي خيتافي.

وخاض فيصل فجر ما مجموعه 285 مباراة في مسيرته الكروية كمحترف. ونجح في تسجيل 30 هدفًا وقدم 48 تمريرة حاسمة، حيث يتميز بتنفيذ الركلات الثابتة “ركنيات وحرة”.

ويُعد فيصل فجر أحد أبرز لاعبي منتخب المغرب في الأربع سنوات الماضية، واستطاع المشاركة حتى نهاية عام 2019 في 25 مباراة دولية. وشارك في نهائيات كأس الأمم الافريقية في مناسبتين مختلفتين، كما شارك فى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا تحت قيادة المدرب الفرنسي الشهير “هيرفي رونار”.