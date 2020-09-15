فوربس | محمد صلاح خامس لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً حول العالم

احتل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، المركز الخامس في قائمة لاعبي الأعلى دخلًا في العالم لعام 2020.

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة بشؤون الاقتصاد قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلًا في العالم (راتب سنوي وعقود الرعايا والإعلان) لعام 2020، وتصدرها أسطورة برشلونة ليونيل ميسي برصيد 126 مليون دولار أمريكي.

وجاء محمد صلاح في المركز الخامس في القائمة، برصيد 37 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت أرباحه تبلغ 35حوالي مليون دولار أمريكي، وفقاً للترتيب الذي نشرته المجلة في وقت سابق.

Advertisements

وكان صلاح يحتل المركز الرابع والثلاثين في قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا بالعالم، حيث قفز وقتها النجم المصري قفزة مهولة من المركز الثامن والتسعين في القائمة ذاتها بالعام الماضي.

وتفوق صلاح على نجوم عديدين أبرزهم نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، نجم برشلونة أنطوان جريزمان، نجم ريال مدريد جاريث بيل، نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، وحارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

وأحتل ميسي المركز الأول بعوائد بلغت 126 مليون دولار أمريكي، وجاء نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو ثانياً بعوائد 117 مليون دولار، بينما أحتل نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي المركزين الثالث والرابع بعوائد وصلت إلى 96 مليون دولار و42 مليون دولار على الترتيب.