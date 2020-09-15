الميركاتو الصيفي: أستون فيلا يُؤمن بقاء نجمه بعقد جديد لمدة 5 سنوات

كشف نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن تجديد عقد قائده ونجمه جاك جريليش لمدة 5 سنوات قادمة.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا، يؤكد فيه أن اللاعب البالغ من العمرـ25 عامًا، وقع على عقدً جديدًا لمدة 5 سنوات ليستمر مع الفريق حتى عام 2025.

وقال جريليش في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، بعد توقيعه على العقد الجديد: “أنا سعيد لتمديد تعاقدي مع أستون فيلا، هذا فريقي ومنزلي وأنا سعيد للغاية هنا”.

وأضاف: “مسؤولي النادي أوضحوا الصورة لي، بأنهم متحمسين وكيف يريدون أن يقوموا ببناء الفريق”.

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واختتم جريليش تصريحاته قائلاً: “سيكون هناك العديد من الأوقات الحماسية، ويسعدني أن أكون جزءًا منها”.

يلعب جريليش مع فريق مدينة برمنجهام مسقط رأسه، منذ أن كان في الثامنة من عمره، وظهر لأول مرة مع أستون فيلا في نهاية موسم 2013/14، واستمر مع الفيلانز على الرغم من الهبوط في نهاية موسم 2015/16، وكان له دورًا محوريًا في عودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي.

كما لعب النجم الإنجليزي دورًا أساسيًا في بقاء أستون فيلا في الدوري الممتاز الموسم الماضي 2019/20، وشارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا الأول في وقت سابق من هذا الشهر.