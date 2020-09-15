الدوري الانجليزي : لامبارد يثق في مشاركة فيرنر أمام ليفربول

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه يأمل أن يتعافى مهاجمه الجديد تيمو فيرنر من كدمة في الساق في الوقت المناسب قبل مواجهة ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد القادم.
وأصيب فيرنر لاعب منتخب ألمانيا، الذي انضم من رازن بال شبورت لايبزيج قبل بداية الموسم، بعد عرقلة من مات رايان حارس برايتون آند هوف ألبيون في المباراة التي فاز بها تشيلسي 3-1 أمس الإثنين.
وأبلغ لامبارد مؤتمراً صحفيًا “أصيب بكدمة عندما حصل على ركلة الجزاء ونأمل أن تكون مشكلة بسيطة”.
وأضاف “كنت سعيداً بما قدمه تيمو. أعرف ما سيقدمه للفريق ورأينا ذلك في سرعته خلال ركلة الجزاء. سيمثل خطراً حقيقيًا”.
وقال فيرنر إنه كان يشعر بألم في بقية المباراة لكن لا يساوره أي شك في قدرته على مواجهة ليفربول.
وأبلغ فيرنر سكاي سبورتس “كانت ساقي تؤلمني كثيراً في بقية المباراة ولم أتمكن من القيام ببعض الحركات لأن العضلة كانت مصابة لكن في النهاية أنا سعيد بالفوز.
“في مباريات مثل هذه (أمام ليفربول)، يكون المرء جاهزاً دائمًا”.
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