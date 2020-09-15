رياضة | ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد حسام ميدو أن فريق الأهلي، يعاني من مشكلة دفاعية، خاصة بعد رحيل أحمد حجازي إلى ويست بروميتش.

وأشار ميدو في تصريحات له عبر برنامجه "اوضة اللبس"، إلى أن الأهلي خسر مدافعه السابق أحمد حجازي.

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وأكد ميدو أن الأهلي لم يستطع أن يعوض أحمد حجازي منذ أن رحل إلى الدوري الإنجليزي.

وواصل، "الأهلي لا يحتاج أفشة، فهو ليس له مكان في النادي، خاصة أنه لم يستطع التألق في مركز 10 ومن الممكن أن يكون لديه مكان فقط في خطة لعب 4-3-3".

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل أمس سلبيا أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.