رياضة | أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة في عقد اجتماع مع ليونيل ميسي قائد الفريق في الأيام المقبلة من أجل مطالبته بتخفيض راتبه وباقي زملائه.

كشفت قناة "Deportes Cuatro" الإسبانية أن بارتوميو سيطلب من ميسي تخفيض راتبه ونقل هذا الأمر لبقية اللاعبين وهو ما يمثل أزمة جديدة بين بارتوميو وميسي.

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وكان ميسي قد فتح النار على بارتوميو وإدارته في الأسابيع الماضية، وذلك قبل أن يقرر اللاعب البقاء مع الفريق هذا الموسم علماً أن عقده في 2021.