رياضة | تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي المغربي جلال بونوار عن موقف النادي الأهلي، من حسم صفقة انتقال بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي لصفوفه القلعة الحمراء بدايةً من الموسم المقبل.

وقال بونوار عبر مواقع التواصل الإجتماعي "بتويتر": يبحث النادي الأهلي عن مدخل للتعاقد مع المدافع المغربي بدر بنون، والجانبين اتفقا على تفاصيل الصفقة بشكل ودي".

واستكمل:" تعتب هذه الصفقة من الصفقات المثيرة وتجذب العديد من التساؤلات حول سر موجة انتقالات المغاربة إلى مصر في الفترة الأخيرة السابقة".

ويعد صاحب ال 23 عاماً، ويتميز بالمهارات الدفاعية العالية والطول الفارع والقدرة على التسجيل من الألعاب الهوائية.