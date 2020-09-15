رياضة | المدرب روي فيتوريا يرفض الرد على تصريحات المديرالفني لسباهان الإيراني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المدرب روي فيتوريا يرفض الرد على تصريحات المديرالفني لسباهان الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدير الفني لنادي النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا، الرد على تصريحات مدرب سباهان الإيراني قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال آسيا.

وكان مدرب سباهان أكد سهولة ايقاف النصر الذي يعتمد اعتمادا كليا على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الفريقين: "يجب أن يعلم الجميع أنني لا أعلق على حديث أي مدرب آخر، حديثي دائماً عن فريقي فقط وعن طريقة دفاعنا وهجومنا، ونحن لسنا من الفرق التي تعتمد على لاعب واحد أو لاعبين من أجل الفوز في مباريات مثل هذه يجب أن يكون هناك مستوى عالٍ من اللعب والتوظيف بشكل جماعي".

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وعن اختيار الوافد الجديد الأرجنتيني جونزالو مارتينيز قال فيتوريا: "نعرف أن مارتينيز حضر متأخراً لكن الفريق يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الجدد وهو لديه الخبرة العالية من أجل الدخول مع الفريق".

وعن الصفقات القوية والكثيرة التي ابرمها النصر علق فيتوريا: "حينما تعاقدنا مع اللاعبين السعوديين المميزين فهذا من أجل الاستعداد للمستقبل وليس من أجل مرحلة مؤقتة فقط، فلدينا فريق جيد وشاب بإمكانيات عالية لذلك أقول أن فريق المستقبل هو النصر".

وكان النصر أنشط الأندية في سوق الانتقالات الصيفية بعدما تعاقد مع عدد كبير من النجوم المحليين وكذلك التعاقد مع الكوري الجنوبي كيم سو والأرجنتيني بيتي مارتينيز.