رياضة | والد يوسف البلايلي: المفاوضات مع الأهلي في تقدم.. ونسبة انتقاله للأهلي 50%

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر والد يوسف البلايلي: المفاوضات مع الأهلي في تقدم.. ونسبة انتقاله للأهلي 50% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حفيظ بلايلي والد يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، موقف اللاعب من البقاء في الدوري السعودي أو الرحيل للنادي الأهلي المصري.

وقال حفيظ بلايلي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب ما زال مرتبط بعقد سارٍ مع أهلي جدة، ويحترم تعاقده مع النادي السعودي".

وأضاف:" أهلي جدة في مفاوضات مع الأهلي المصري، ودخلوا معنا في مفاوضات معنا، ولم يتم التوصل لاتفاق مالي حتى الآن".

وواصل: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي هو من قام بالتفاوض معنا حول ضم يوسف البلايلي، والخلاف فقط حتى الآن على الجانب المادي".

وزاد:" الخلاف المالي ليس كبير، اللاعب طلب مبلغ معين، والأهلي المصري عرض مقابل مالي، لكن ليس خلاف كبير".

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وأردف:" الأهلي فريق كبير، وشرف كبير له اللعب بين صفوف الفريق المصري، لكن الأمر مرتبط بموافقة أهلي جدة السعودي على بيعه للنادي الأهلي المصري خاصة أن عقده سارٍ".

واستطرد:" الأمر سوف يحسم خلال الفترة المقبلة، لم نتفق على عدد السنين، والأهلي عرض استعارته من أهلي جدة، لكن الفريق السعودي لم يوافق".

وأكمل: "ننتظر تحديد إدارة أهلي جدة لموقف يوسف البلايلي أما بعودته إلى الفريق في الموسم المقبل، أو بيع عقده إلى الأهلي المصري، المفاوضات مستمرة وفي تقدم بين الناديين، وبنسبة 50% اللاعب قريب من الأهلي المصري".

وأردف:" الترجي التونسي دخل في مفاوضات معنا لضم البلايلي، ومستعدين لضم اللاعب، وهناك عروض آخرى وتلقيت اتصالات آخرى من أندية مصرية، لكن المفاوضات مع الأهلي الأكثر جدية".

واستطرد: "الأمور المادية والعرض الأفضل هو من سوف يحسم وجهة اللاعب في الموسم القادم، لكن حتى الآن أهلي جدة لم يحسم الموقف بشكل كامل".