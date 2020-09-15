رياضة | الزمالك يفاوض محمد شوقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض محمد شوقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، أن هناك لاعبين مميزين في صفوف فريقه، كما أن ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب قام بضم لاعب مميز جدا وهو عمر البكري.
وقال الخضر في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لدينا لاعب جيد اسمه عمر البكري مع منتخب مصر للشباب، وهو حاليا في المعسكر الحالي".
وأضاف:" لدينا خمس مباريات في دوري الدرجة الثانية، وقمنا بتصعيد 5 لاعبين ناشئين في مراكز مختلفة، نثق تماما في امكانياتهم".
وواصل: "هدفنا الحفاظ على قاعدة الناشئين وندفع فلوس جيدة لهم وقمنا بإبرام عقود رسمية لـ50% من لاعبي 99 و 2000 في دكرنس".
وأكمل رئيس نادي دكرنس قائلا: "الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والزمالك طلبوا أحد لاعبي دكرنس وهو محمد شوقي ديفيندر، وهو لاعب كبير مثل محمد شوقي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وطريقة لعبه تشبه عبدالله السعيد، ونوافق على إعارته حتى لو مجانا، لكن نريد بيعه برقم جيد حسب أدائه".
وزاد:" هدفنا التواجد في البقاء ضمن دوري الدرجة الثانية، هذا الموسم الحالي، رغم الصعوبات العديدة التي نواجهها، وتعرضنا لظلم تحكيمي، في بعض مباراتين، خسرنا 6 نقاط بسبب الحكام، وخسرنا وتعادلنا في مباريات آخرى بسبب عدم التوفيق".
وتابع: "طلبنا عقد اجتماع مع الجبلاية بسبب تواجد 12 فريق في المجموعة، قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية، ومسألة هبوط خمس فرق من 12 فريق أمر مجحف تماما بالنسبة لنا".
وأردف:" تجهيز فريق للبقاء ضمن الـ7 فرق في المجموعة أمر يحتاج إلى ملايين، من الأول إلى الخامس يتنافسون على الصعود ومن الخامس حتى الـ12 يريدون فقط البقاء ضمن دوري الدرجة الثانية".
وأتم:" لابد أن يتم مراجعة تلك الأمور، ومراعاة الامكانيات المالية الخاصة بالفرق".