رياضة | صراع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديا توتنهام ومانشستر يونايتد في صراع على ضم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدن المدير الفني للفريق. Advertisements كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن أن توتنهام يسعى إلى التعاقد مع جاريث بيل رغم رغبة مانشستر يونايتد الشديدة في ضمه. وشارك جاريث بيل في 20 مباراة فقط خلال الموسم الماضي، سجل 3 أهداف ويمتد عقده حتى صيف 2022.

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