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رياضة | بيانيتش يوقع عقود برشلونة رسميا

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيانيتش يوقع عقود رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع ميراليم بيانيتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على عقود انتقاله الرسمية للعملاق الكتالوني قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 61 مليون يورو بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة.

 

وحضر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مراسم توقيع بيانيتش في قلعة كامب نو لأول مرة بعد انتهاء أزمة رحيل ليونيل .

 

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ويرتدي بيانيتش مع برشلونة الرقم 8 بعد آرثر ميلو إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

 

 

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