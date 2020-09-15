الامارات | راشد الظاهري يهيمن على فئة الناشئين في بطولة إيطاليا للكارتينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الظاهري يهيمن على فئة الناشئين في بطولة إيطاليا للكارتينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نجم الكارتينغ الإماراتي الموهوب راشد الظاهري تألقه في الموسم الأول عن فئة (جونيور)، محققاً المركزين الأول والثاني على التوالي في بطولة إيطاليا كارتينغ، وذلك خلال السباق النهائي الكبير، برغم أنه الأصغر سناً في فئة 12-14العمرية.

وأظهر راشد تفوقه من البداية، محققاً مسافة لا بأس بها عن أقرب منافسيه، ومتمسكاً بصدارة السباق، قبل أن تواجه مشكلة فنية صغيرة بالسيارة تسببت في فقدانه أجزاء من الثانية مع كل لفة، ونتج عنها حدوث مشكلة تقنية في الكارد الخاص به. ورغم ذلك حافظ راشد على ثباته في السباق للفوز في المنافسة. ومع اقتراب السباق من اللفتين الأخيرتين، أظهر راشد براعة كبيرة حقق من خلالها فوزا مستحقا قاده إلى الصعود إلى منصات التتويج.

وعلى ضوء قرار المنظمون بأن يكون السباق النهائي الثاني مكونا من 16 لفة، بما يعني وضع الثمانية الأوائل في النهائي الأول كشبكة عكسية، كان نتيجة ذلك أن راشد انطلق من المركز الثامن، وعلى الرغم من ذلك، تألق البطل الاماراتي الموهوب مرة أخرى على الحلبة، وتجاوز منافسيه اللفة تلو الاخرى، منهياً السباق في المركز الثاني ومحققاً أسرع زمن على الحلبة.

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يشار إلى أن حلبة سيينا يبلغ طولها 1037 متراً، وعرضها 10 أمتار. وتخرج من حلبة سيينا سائقون مشهورون في عالم السباقات، مثل ميكا هاكينن بطل العالم مرتين في F1، كما أن مسارها حاصل على الموافقة الوطنية من النوع "أ" والموافقة الدولية من النوع "ج".

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