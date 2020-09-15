شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لأسوان.. وحازم إمام جاهز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك استعداداته لمباراة أسوان المقررة، الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة 28 لبطولة الدورى العام، والتي يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فيها للابتعاد بالمركز الثاني عن منافسيه بيراميدز والمقاولون العرب.

وبات حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، جاهزًا تمامًا بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المباريات، وكانت عبارة عن شد في العضلة الأمامية.

وأكد د. محمد أسامة، طبيب الفريق، أن اللاعب جاهز للمشاركة، والأمر في يد الجهاز الفني الذي سيختار الوقت المناسب للدفع به.