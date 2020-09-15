شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يبحث عن عرض احتراف فى جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «Soccer Laduma» الجنوب إفريقية عن رغبة مهاجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش، عمرو جمال، في العودة إلى الدوري الجنوب إفريقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وسبق ولعب جمال ضمن صفوف بيدفست ويتس في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة من الأهلي، مقابل 150 ألف يورو.

شارك مهاجم الأهلي السابق في 19 مباراة مع بيدفست ويتس تحت قيادة المدرب، جيفن هانت، سجل خلالها 5 أهداف في جميع المسابقات، وفاز بمسابقة كأس جنوب إفريقيا وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولكن خلال الموسم، نشبت أزمة بين عمرو جمال والمدرب كلفته مكانه في تشكيل بيدفست وتسببت في رحيله عن الفريق الجنوب إفريقي.

وبعد رحيل جمال من بيدفست ويتس، ظهرت بعض الاهتمامات من قبل الأندية في جنوب إفريقيا وعلى رأسهاأورلاندو بايرتس وسوبر سبورت يونايتد لضم اللاعب، لكن لم يتقدما بأي عرض رسمي للأهلي وقتها.

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