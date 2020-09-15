شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يدرس عدم الإستعانة بجيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي عدم الإستعانة بالانجولي جيرالدو لعدم قناعته بمستواه الفني خلال المباريات التي شارك فيها خلال الفترة الاخيرة. ويرى «فايلر» انه منح اللاعب الانجولي اكثر من فرصة لكنه فشل في إستغلالها خلال المباريات ،لافتا إلى انه يستعين به في اضيق الحدود وحسب ظروف اللقاءات لكنه ليس خيارا أساسيا له الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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