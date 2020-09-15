شكرا لقرائتكم خبر عن والد يوسف البلايلي يكشف موقف اللاعب من الانضمام للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجزائري حفيظ بلايلي موقف نجله يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي، من البقاء في الدوري السعودي أو الرحيل للنادي الأهلي.

وقال حفيظ بلايلي، في تصريحات عبر إذاعة راديو مصر: «اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد سارٍ مع أهلي جدة، ويحترم تعاقده مع النادي السعودي».

وأضاف:«أهلي جدة في مفاوضات مع الأهلي المصري، ودخلوا معنا في مفاوضات، ولم يتم التوصل لاتفاق مالي حتى الآن».

وواصل: «أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي هو من قام بالتفاوض معنا حول ضم يوسف البلايلي، والخلاف فقط حتى الآن على الجانب المادي».

وتابع: «الخلاف المالي ليس كبيرًا، اللاعب طلب مبلغا معينا، والأهلي المصري عرض مقابلا ماليا، لكن ليس خلافا كبيرا، الأهلي فريق كبير، وشرف كبير له اللعب بين صفوف الفريق المصري، لكن الأمر مرتبط بموافقة أهلي جدة السعودي على بيعه للنادي الأهلي المصري خاصة أن عقده سارٍ».

واستطرد: «الأمر سوف يحسم خلال الفترة المقبلة، لم نتفق على عدد السنين، والأهلي عرض استعارته من أهلي جدة، لكن الفريق السعودي لم يوافق».

وأكمل: «ننتظر تحديد إدارة أهلي جدة موقف يوسف البلايلي إما بعودته إلى الفريق في الموسم المقبل، أو بيع عقده إلى الأهلي المصري، المفاوضات مستمرة وفي تقدم بين الناديين، وبنسبة 50% اللاعب قريب من الأهلي المصري».

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وأردف: «الترجي التونسي دخل في مفاوضات معنا لضم البلايلي، وهو مستعد لضم اللاعب، وهناك عروض أخرى وتلقيت اتصالات أخرى من أندية مصرية، لكن المفاوضات مع الأهلي الأكثر جدية».

واختتم: «الأمور المادية والعرض الأفضل هو من سيحسم وجهة اللاعب في الموسم القادم، لكن حتى الآن أهلي جدة لم يحسم الموقف بشكل كامل».