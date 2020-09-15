شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: بيراميدز يفاوض نجم الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، أن بيراميدز دخل في مفاوضات رسمية مع أحمد حمدي صانع ألعاب فريق الجونة الحالي ولاعب الأهلي السابق للحصول على خدماته في انتقالات الصيف.

وقال الصقر في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر «لا أعلم سبب رحيل أحمد حمدي من الأهلي رغم إمكانياته الفنية الجيدة، وبالفعل دخل بيراميدز في مفاوضات لمحاولة الحصول على خدماته».

وأضاف «بيراميدز يسعى لضم أحمد حمدي، وذلك تحسبا للتعثر في صفقة ضم محمد إبراهيم خاصة بعد دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب»..

وتحدث عن موقف الأهلي من ضم يوس لبلايلي قال «حال حسم النادي الأهلي للصفقة سيكون ذلك إضافة فنية كبيرة للقلعة الحمراء».

وتابع «بلايلي يمتلك إمكانيات فنية رائعة بالإضافة إلى خبرة أفريقية كبيرة سواء مع منتخب الجزائر أو الترجي».

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