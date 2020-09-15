شكرا لقرائتكم خبر عن أداء محمد صلاح أمام ليدز يونايتد الأفضل له بقميص ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد تقرير صحفي إنجليزي باللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الأداء الذي قدمه اللاعب أمام فريق ليدز يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 أهداف مقابل ثلاثة، وأحرز فيها محمد صلاح 3 أهداف.

وقال موقع «ليفربول إيكو» في تقريرها عن صلاح، إن الفرعون المصري قدم أفضل أداء له على الإطلاق بقميص ليفربول، حيث كانت 9 محاولات للتسجيل على المرمى، وذلك أكثر من أرقام فريق ليدز بأكمله بـ3 فرص.

وأشار التقرير أن صلاح لم يكن أنانياً حيث صنع لزملائه 4 فرص للتسجيل، من بينهما 3 لزميلة السنغالي ساديو ماني، بالإضافة أنه أكمل 9 مراوغات ناجحة من أصل 13 أمام ليدز، كما كانت لديه 21 لمسة للكرة داخل منطقة جزاء المنافس.

وأوضح التقرير أن 7 فرق من 11 فريقاً بالدوري الإنجليزي لم تستطيع الوصول إلى رقم لمسات محمد صلاح للكرة داخل منطقة الجزاء وذلك خلال مباريات يومي السبت والأحد الماضيين.

هذا إلى جانب أن صلاح نجح في استعادة الكرة أمام ليدز 4 مرات كدليل على تحسنه في الضغط خلال العمل تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

Advertisements