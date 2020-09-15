شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، قراره بشأن بقائه مع المارد الأحمر، أو الانتقال إلى نادي بيراميدز مع نهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات لموقع «كورة»، أكد خلالها عدم استمراره مع الأهلي مع نهاية الموسم وأنه سيرحل بعد انتهاء بطولة أفريقيا.

ووقع فتحي عقدًا مع بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر للاعب المخضرم.

وترددت أنباء حول تراجع فتحي عن الصفقة واستمراره مع الأهلي في الموسم الجديد.

ورفض فتحي الحديث عن أي تفاصيل أخرى بخصوص هذا الملف.

وحرص نجم الأهلي على تقديم اعتذاره للاعب محمود رزق، مدافع الاتحاد، الذي تعرض لكسر في عظمة الأنف، خلال كرة مشتركة مع فتحي، في لقاء الفريقين، أمس الإثنين بالدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

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