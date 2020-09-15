شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتفق مع النائب العام على التوسع فى لجان التفتيش والفحص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة -فى اتصال هاتفي- مع المستشار حماده الصاوى النائب العام على التوسع فى عضوية لجان التفتيش والفحص التى تشكلها وزارة الشباب والرياضة؛ للتفتيش والرقابة والمتابعة على كافة الأمور المالية والإدارية بالهيئات الرياضية والشبابية فى جميع محافظات الجمهورية ورصد أية مخالفات، تضم لجان التفتيش والفحص عدداً من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حيث يقومون بإجراء زيارات مفاجئة على الهيئات الرياضية والشبابية للاطلاع على كافة الأمور المالية والإدارية، ويتم إعداد تقارير وافية حول أعمال المراجعة وفى حال وجود أية مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة فى تحويلها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة على تطوير المنظومة الرياضية، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة وإدراك أهميتها فى التنظيم والإدارة بالشكل الأمثل، بجانب تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، مشيراً أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة من أعمال لجان الفحص والتفتيش على الهيئات الرياضية والشبابية للمراجعة على كافة التفاصيل المالية والإدارية فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وأضاف أن تلك اللجان بدأت بالفعل فى التفتيش على كافة الهيئات الرياضية بالمحافظات، وتم رصد بعض المخالفات التى استوجبت استكمال التحقيقات فيها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.