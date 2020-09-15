شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى معروض على الاتحاد السكندرى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أحد وكلاء اللاعبين باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى على مسئولى الإتحاد السكندرى للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم محلى سوبر بعد اقتراب عودة الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم زعيم الثغر لناديه السابق الزمالك، بالإضافة لهروب الاوغندى إيمانويل أكوى وعدم اقتناع طلعت يوسف بإمكانيات الليبى أنيس سالتو وأصبح الفريق يعتمد على خالد قمر وأحمد راشد فقط.

ويأمل مجلس إدارة الإتحاد السكندرى فى التعاقد مع ثنائى هجومى أحدهما أفريقى وأخر محلى ويبحث طلعت يوسف عن مهاجم محلى خبرة يستطيع ترجمة الفرص التى تتاح للفريق أمام مرمى المنافسين.

Advertisements

من ناحية أخرى يخضع مدافع الاتحاد السكندرى محمود رزق لعملية جراحية فى الأنف عقب تعرضه لكسر ونزيف حاد ويتواجد رزق الآن فى إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وخضع اللاعب لأشعة مقطعية على الوجه والمخ للاطمئنان على عدم وجود أى إصابات داخلية، ومن المنتظر إجراء جراحة تجملية فى تمام الثالثه عصرا.

وكان دكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق قد أكد غياب اللاعب لمده لا تقل عن 6 أسابيع، وقام الجهاز الفنى بالاطمئنان على اللاعب، كما أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عدة اتصالات للاطمئنان على رزق، خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت الجميع باستمرار النزيف من الأنف والفم لساعات مبكره من صباح اليوم.