شكرا لقرائتكم خبر عن سامح العيدروس يبحث عن هدفه الأسرع فى الدورى بعد 15 عام: "اللى يلاقيه يبعتهولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد سامح العيدروس لاعب طلائع الجيش والمصرى ومصر المقاصة السابق، ذكريات هدفه الأسرع فى تاريخ الدورى، والذى سجله مع المنصورة فى شباك أسمنت السويس، بالجولة الـ 17 من بطولة الدوري موسم 2004/ 2005، وقال العيدروس فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: كان الهدف فى استاد المنصورة، ولكنه ظلم لأنه وقتها لم يكن هناك سوشيال ميديا تتداول أبرز اللقطات كما يحدث الآن.

أضاف: حتى اللقطات خارج الملعب يتم تداولها، وللأسف لم أجد تسجيل للهدف وتحدثت مع النيل للرياضة ولكنهم لم يجدوا تسجيل الهدف أيضاً، والحكم أبلغنى أن الهدف جاء بعد 10 ثوانى فقط، كان عبارة كرة استقبلتها فى أول المباراة من على دائرة السنتر وسددتها مباشرة فى المقص لتسكن الشباك، فى وقت لم يكمل حتى 10 ثوانى.

واصل العيدروس: ياريت لو حد يعرف يلاقي الهدف هده وخاصة النيل للرياضة لأنهم كانوا بيسجلوا المباريات.

واختتم: لم أندم على أى فريق لعبت له فى مسيرتى، ولكنى انضممت إلى المصرى ولعبت 6 أشهر مع الفريق ولكن لم أكن موفقاً كنت قد اقتربت من اتمام عامى الـ 30، ومع تقدم السن لا أنصح بالانضمام لفريق جماهيرى لأنك لن تتحمل الضغوط، والمميز فى أندية الشركات أنها تعيش فى أجوا هادئة بعيدة عن الضغوط والتوتر، ولذلك التحقت بالمقاصة.

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فى سياق آخر، يستضيف نادى مصر المقاصة نظيره نادى مصر فى تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد فوزه على طنطا بهدفين دون رد، فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم، في المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.