شكرا لقرائتكم خبر عن والد يوسف البلايلى: المفاوضات مع الأهلى فى تقدم.. ونسبة انتقاله للأحمر 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حفيظ بلايلى والد يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة السعودى، موقف اللاعب من البقاء فى الدورى السعودى أو الرحيل للنادى الأهلى المصرى، وقال حفيظ بلايلى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب ما زال مرتبط بعقد سارٍ مع أهلى جدة، ويحترم تعاقده مع النادى السعودى".

وأضاف: "أهلى جدة فى مفاوضات مع الأهلى المصرى، ودخلوا معنا في مفاوضات معنا، ولم يتم التوصل لاتفاق مالى حتى الآن".

وواصل: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي هو من قام بالتفاوض معنا حول ضم يوسف البلايلى، والخلاف فقط حتى الآن على الجانب المادى".

وزاد:" الخلاف المالي ليس كبير، اللاعب طلب مبلغ معين، والأهلي المصري عرض مقابل مالي، لكن ليس خلاف كبير".

وأردف:" الأهلى فريق كبير، وشرف كبير له اللعب بين صفوف الفريق المصري، لكن الأمر مرتبط بموافقة أهلي جدة السعودي على بيعه للنادي الأهلي المصري خاصة أن عقده سارٍ".

Advertisements

واستطرد:" الأمر سوف يحسم خلال الفترة المقبلة، لم نتفق على عدد السنين، والأهلى عرض استعارته من أهلى جدة، لكن الفريق السعودى لم يوافق".

وأكمل: "ننتظر تحديد إدارة أهلى جدة لموقف يوسف البلايلى أما بعودته إلى الفريق فى الموسم المقبل، أو بيع عقده إلى الأهلى المصرى، المفاوضات مستمرة وفي تقدم بين الناديين، وبنسبة 50% اللاعب قريب من الأهلى المصرى".

وأردف:" الترجى التونسى دخل فى مفاوضات معنا لضم البلايلى، ومستعدين لضم اللاعب، وهناك عروض آخرى وتلقيت اتصالات آخرى من أندية مصرية، لكن المفاوضات مع الأهلى الأكثر جدية".

واستطرد: "الأمور المادية والعرض الأفضل هو من سوف يحسم وجهة اللاعب في الموسم القادم، لكن حتى الآن أهلي جدة لم يحسم الموقف بشكل كامل".