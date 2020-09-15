شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حازم إمام يحب المكرونة وركوب الموتسكيلات و50 جنيها راتبه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو حازم إمام نجم الكرة المصرية.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

السباحة وسباق موتوسيكلات، وهى اللعبة التى أمارسها منذ اعتزالى كرة القدم، لكنى أحب الرياضة بشكل عام، ومن الممكن أن أمارس كرة السلة والاسكواش أيضا.

هل تحب دخول المطبخ؟

لا.

ما الأكلة التى تفضلها؟

أحب الكثير من الأطعمة وخاصة المكرونة والبيتزا والفتة والمحشى.

ما الأكلة التى لا يحبها حازم إمام؟

السمك لا أحبه مطلقاً.

من نجمك المفضل من الممثلين؟

الفنان الراحل أحمد زكى.

من مطربك المفضل؟

محمد منير.

لو حازم إمام لم يلعب كرة ماذا كان سيعمل؟

كان نفسى وأنا صغير أعمل مهندسا، لكن الكرة شغلت بعد ذلك الحيز الأكبر فى حياتى، الأمر الذى تعذر معه العمل بأى شىء آخر.

أبرز موقف ضايقك فى مسيرتك؟

الانتقاد والإهانة والهجوم المبالغ فيه، الذى تعرضت له برفقة أعضاء اتحاد كرة القدم بعد كأس العالم.

وما الموقف الذى اتخذته بعد ذلك الموقف؟

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اعتزال العمل العام ولن أترشح فى انتخابات اتحاد الكرة السنة المقبلة، وسأكتفى بالتحليل والعمل الإعلامى، الكرة الآن فيها لغط كبير ولم يتم النظر للنجاحات التى تحققت، ليس من الطبيعى فى الإدارة أن تفعل كل حاجة بشكل صحيح .

ما دور السينما فى حياة حازم إمام؟

أعشق السينما وأحرص على مشاهدة الأفلام بانتظام.

هل عرض عليك التمثيل؟

أتعرض عليا منذ فترة فيلمين، لكنى صرفت النظر فى النهاية لأنى لا أرى نفسى ممثلاً بارعاً.

كيف يتعامل حازم إمام مع المعجبات؟

بتعامل مع المعجبات مثل المعجبين، فهناك احترام متبادل وأشكرهم جميعاً، ودعنى أؤكد لك أن السوشيال ميديا لها فوائد كثيرة خاصة بالنسبة لى، لأنها عرفت الناس بى، لأن هناك جيلا حالياً لم يشاهدنى وأنا ألعب الكرة، لكنه تعرف عليا من السوشيال ميديا، خاصة أنه مر على اعتزالى أكثر من 10 سنوات.

هل تعرض حازم إمام للنفسنة فى حياته؟

طبعاً أى شخص يتعرض للنفسنة، هناك أشخاص داخلهم "سواد" بس الحمد لله ربنا دائماً ما ينصفنى ويعطينى على قدر نيتى، بل ويمنحنى أكثر مما أستحق.

هل حازم إمام هادئاً مثل ما يظهر؟

نعم أنا هادى لكنى بتعصب أحياناً.

حازم إمام كان "هيضرب" شخص فى حياته؟

ينتابنى هذا الشعور أثناء قيادة السيارة، فأنا "بتحول" أثناء القيادة، خاصة أمام الأشخاص الذين يقومون بإنزال شخص ويقفون فى منتصف الشارع، لكن دائماً عندما يتطور الأمر ما يقوم الشخص الآخر بالتعرف عليا، ويتحول الموضوع لسلام وعناق بدل من الخناق.

متى ركبت الطيارة أول مرة؟

وأنا عندى 7 سنوات.

وما أصعب رحلة طيران؟

كنا راجعين من لاجوس فى نيجيريا، وحصل مطب هوائى وكنت نائماً، وبسبب المطب كدت ارتطم بإطار الطائرة العلوى.

ما أول راتب حصل عليه حازم إمام؟

فى نادى الزمالك بعد الفوز ببطولة القاهرة وكان 50 جنيها.