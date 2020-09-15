شكرا لقرائتكم خبر عن كاف وراء إلغاء ودية المنتخب الوطنى فى نوفمبر استعدادا لتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت قرارات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الأخيرة، فى إلغاء فكرة إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى شهر نوفمبر المقبل، وتحديدا قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قرارات الكاف الأخيرة وتحديد يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا لنهائى دورى أبطال أفريقيا حال دون إقامة مباراة ودية للمنتخب.

ويرفض حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر خوض مباراة ودية دون اكتمال القوام الأساسى للمنتخب، حيث سيغيب عن المباراة لاعبى الأهلى والزمالك حال صعودهما للمباراة النهائية أو صعود أحدهما، لذا استقر البدرى على بدء المعسكر يوم 9 نوفمبر المقبل ومواجهة توجو بدون خوض وديات.

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