كاف وراء إلغاء ودية المنتخب الوطنى فى نوفمبر استعدادا لتوجو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت قرارات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الأخيرة، فى إلغاء فكرة إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى شهر نوفمبر المقبل، وتحديدا قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قرارات الكاف الأخيرة وتحديد يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا لنهائى دورى أبطال أفريقيا حال دون إقامة مباراة ودية للمنتخب.
ويرفض حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر خوض مباراة ودية دون اكتمال القوام الأساسى للمنتخب، حيث سيغيب عن المباراة لاعبى الأهلى والزمالك حال صعودهما للمباراة النهائية أو صعود أحدهما، لذا استقر البدرى على بدء المعسكر يوم 9 نوفمبر المقبل ومواجهة توجو بدون خوض وديات.
على صعيد متصل، طلب حسام البدرى من اتحاد الكرة السفر إلى توجو على متن طائرة خاصة، لاسيما أن المباراتين ستقامان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.
ودخل طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراة توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة الي كأس الأمم الافريقية 2022 التي تقام بالكاميرون .
جاء ترشيح طاهر طاهر للانضمام للمنتخب الأول بعد المستوي الرائع الذي يقدمه اللاعب مع نادي المقاولون العرب عقب عودته من الإصابة وإحرازه هدفين في اخر مباراتين لفريقه وصناعته لاكثر من فرصة فضلا عن أداءه وأيضا اجادته للعب في أكثر من مركز مثل الجناح الأيسر.
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