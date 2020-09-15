شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس ينشر لائحته الجديدة فى الوقائع الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى لائحة الاتحاد الجديدة فى الوقائع الرسمية بعد اعتمادها بشكل رسمى من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ضمت اللائحة العديد من البنود، والتى جاء أبرزها تشكيل مجلس الإدارة حيث عاد إلى شكله القديم، وشروط الانتخابات، حيث يحق للعضو المجلس أن يترشح فى دورات ولا يحق له الترشح إلا بعد مرور دورتين، تقسيم صوت أعضاء الجمعية العمومية إلى قسمين وفقاً للوزن التصويتى.

يعقد اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى ، اجتماع مجلس إدارة يوم الجمعة المقبل، لحسم العديد من الملفات، أبرزها مراجعة الميزانية للعام المالي المنقضى ، وتصنيف الهيئات من أجل إرسالها إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتمادها قبل الجمعية العمومية للاتحاد ، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الأخيرة لكل من محمد صفوت و ميار شريف المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 .

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وقرر اتحاد التنس تنفيذ خطة بديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الإحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية العليا، حيث قرر مسئولو الاتحاد إقامة بطولتنين تنشيطية ودية للإعمار السنية 16 و18 عاما ناشئين بمشاركة 12 لاعبا، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس الماضى، حيث أقيمت البطولتين علي ملاعب نادي الصيد ، وتحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات.

واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية.