شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دكرنس يتحدث عن عروض المقاصة والاتحاد لخليفة محمد شوقى فى وسط الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس، أن هناك لاعبين مميزين في صفوف فريقه، فى مقدمتهم عمر البكرى الذى يعتبر من أفضل اللاعبين وهو ضمن منتخب الشباب، وقال الخضر في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إن عمر البكري لاعب متميز وهو ضمن معسكر منتخب مصر للشباب، وهو من اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول للمشاركة في الخمس مباريات المتبقية للفريق في دوري الدرجة الثانية، وقمنا بتصعيد 5 لاعبين ناشئين في مراكز مختلفة، نثق تماما في امكانياتهم".

وواصل: "هدفنا الحفاظ على قاعدة الناشئين وندفع فلوس جيدة لهم وقمنا بإبرام عقود رسمية لـ50% من لاعبى 99 و2000 في دكرنس".

وأكمل رئيس نادي دكرنس قائلا: "الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والزمالك طلبوا أحد لاعبي دكرنس وهو محمد شوقي ديفيندر، وهو لاعب كبير مثل محمد شوقي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وطريقة لعبه تشبه عبدالله السعيد، ونوافق على إعارته حتى لو مجانا، لكن نريد بيعه برقم جيد حسب أدائه".

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وتابع: "طلبنا عقد اجتماع مع الجبلاية بسبب تواجد 12 فريقا في المجموعة، قبل انطلاق دورى الدرجة الثانية، ومسألة هبوط خمس فرق من 12 فريق أمر مجحف تماما بالنسبة لنا".

وأردف: "تجهيز فريق للبقاء ضمن الـ7 فرق في المجموعة أمر يحتاج إلى ملايين، من الأول إلى الخامس يتنافسون على الصعود ومن الخامس حتى الـ12 يريدون فقط البقاء ضمن دوري الدرجة الثانية".

وأتم: "لابد أن تتم مراجعة تلك الأمور، ومراعاة الإمكانيات المالية الخاصة بالفرق".