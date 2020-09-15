الامارات | هاميلتون لن يواجه تحقيقات بسبب قميص يدعو لمحاكمة رجال شرطة أميركيين

شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون لن يواجه تحقيقات بسبب قميص يدعو لمحاكمة رجال شرطة أميركيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير إخباري اليوم أن البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس لن يواجه تحقيقات من جانب الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، بسبب ارتداء قميص خلال مشاركته في سباق جائزة توسكان الكبرى لسيارات فورمولا-1 الأحد الماضي، يحمل عبارة مسيئة إلى الشرطة، حيث يقول "اقبضوا على رجال الشرطة الذين قتلوا بريونا تايلور".

وقال متحدث باسم (فيا) في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء إنه جرى استبعاد إجراء تحقيقات، وذلك بعد أن صرح أمس الاثنين بأن الاتحاد يدرس فتح تحقيق.

وحمل قميص هاميلتون صورة للسيدة السمراء تايلور التي أطلقت عليها الشرطة الأمريكية النار بمنزلها في كنتاكي. ونشط هاميلتون (35 علاما)، السائق الوحيد ذو البشرة السمراء بين المشاركين في فورمولا-1، خلال الأشهر الأخيرة في مجال مكافحة العنصرية ودعا فرق فورمولا-1 والسائقين للتعبير عن رفضهم للظلم.

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لكن كان من المحتمل اعتبار أن القميص الذي ارتداه هاميلتون يحمل انتهاكا للوائح (فيا)، فيما يخص التعليقات السياسية، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن فيا سيسعى "لتوضيح إرشاداته فيما يتعلق بما هو مسموح به للسائقين قبل السباقات وعند اعتلاء المنصة."

وتطرقت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا لقضية مقتل تايلور، في طريقها نحو التتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) مساء السبت، حيث وصفها هاميلتون بأنها "ملهمة". وأوضح هاميلتون "أردت أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن هناك أشخاص يُقتلون في الشارع".

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