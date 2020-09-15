شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتحاد السكندري يغيب 6 أسابيع بسبب كسر الأنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع مدافع الاتحاد السكندرى محمود رزق لعملية جراحية فى الأنف عقب تعرضه لكسر ونزيف حاد ويتواجد رزق الآن فى إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وخضع اللاعب لأشعة مقطعية على الوجه والمخ للاطمئنان على عدم وجود أى إصابات داخلية، ومن المنتظر إجراء جراحة تجملية فى تمام الثالثه عصرا.

وكان دكتور عمرو الاشلم طبيب الفريق قد أكد غياب اللاعب لمده لا تقل عن ٦ اسابيع ،وقام الجهاز الفنى بالاطمئنان على اللاعب، كما أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عدة اتصالات للاطمئنان على رزق، خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت الجميع باستمرار النزيف من الأنف والفم لساعات مبكره من صباح اليوم.

وكان رزق قد اصيب فى احدى الكرات داخل منطقه جزاء الاهلى من قدم احمد فتحى لاعب الاهلى واحتسب ابراهيم نور الدين ضربه جزاء للاتحاد، أهدرها أحمد رفعت.