شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدرس خوض دورة ودية بالقاهرة في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، خوض دورة ودية بالقاهرة، في أكتوبر المقبل، مع منتخبات عربية بعيدًا عن دول شمال أفريقيا، التي ستشارك مع المنتخب في تصفيات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 24 نوفمبر المقبل بتونس، حيث يصعد منتخبان من منتخبات شمال أفريقيا.
ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة القارية التي ستقام في تونس، ووقع المنتخب في مجموعة تضم تونس والجزائر وليبيا والمغرب، حيث قرر الجهاز الفني أن يكون السفر يوم 3 نوفمبر.
وعقد الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع ربيع ياسين، تمت خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذي ينطلق 19 الشهر الجارى حتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لأن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.
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