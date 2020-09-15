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مسحة للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاصة بسبب الثلاثي المصاب بكورونا

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري مسحة ، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بخلاف الرابيد تيست، للاطمئنان على عناصر جهاز الكرة بعد إصابة ثنائى الفريق على لطفي وياسر إبراهيم، وكذلك ديفيد سيزا، المدرب العام، بفيروس كورونا.

ويواجه الأهلي نادي مصر المقاصة، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، إلا أن مسؤولي الأهلي أكدوا أنهم لن يكتفوا بالبروتوكول المتبع حاليًا قبل المباريات بإجراء الرابيد تيست فقط، وسيتم عمل مسحة للجميع، خاصة أن الفريق كان يعسكر أسبوعًا في الإسكندرية وبالتحديد في برج العرب في وجود الثلاثي المصاب قبل مواجهتى الإسماعيلي والاتحاد في بطولة الدوري العام.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    101,177

  • تعافي

    84,969

  • وفيات

    5,661

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