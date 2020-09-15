شكرا لقرائتكم خبر عن عدد من الأندية الأوروبية ترغب في ضم «شعراوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية إن هناك العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب الإيطالي ستيفان شعراوي، لاعب فريق شنجهاي الصيني.
وأشارت الصحيفة الإيطالية أن الأندية التي ترغب في الحصول على اللاعب هم أرسنال الإنجليزي، وميلان الإيطالي،
بجانب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وروما ويوفنتوس الإيطاليين، والتي ترغب في ضم اللاعب ولكن على سبيل الإعارة.
يذكر أن الشعراوي انتقل من روما إلى شنجهاي شنهوا في صيف العام الماضي، مقابل 16 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق الصيني حتى يونيو 2022.
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