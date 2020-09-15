شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق يفضل الإنتقال الى الاهلي عن بيراميدز و الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر كريم طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، والمعار لصفوف طلائع الجيش، بنهاية الموسم الحالي، على الانتقال لصفوف النادي الأهلي، مع بداية الموسم الجديد بعدما تلقي مفاوضات مباشرة من الأهلي والزمالك وبيراميدز.
وعملت «المصري اليوم» أن كريم طارق، فضل الانتقال إلى الأهلي، عن الزمالك، وبيراميدز، بعدما تلقي اتصالاً من قبل أمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى القلعة الحمراء بالموسم الجديد«.
وأكد اللاعب لأمير توفيق على موافقته بإرتداء فانلة النادى الأهلي، وليس لديه أي طلبات سوء انهاء ملف المفاوضات بصورة رسمية مع إدارة بتروجت، كما أبلغ اللاعب مدير التعاقدات بالنادى الاهلي، أنه سوف يغلق ملف مفاوضات الزمالك، وبيراميدز، من أجل الانتقال إلى الأهلي.
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