شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الزمالك يخضع لتحاليل «رابيد تيست» قبل مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الزمالك للتحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا «رابيد تيست»، غدًا الأربعاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره أسوان، في المباراة التي ستجمع بينهما في الثامنة مساء، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة.
ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته في المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه في احتلال المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، في ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز بين أندية المربع الذهبى، بعدما اقترب الأهلى من حسم لقب الدورى.
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