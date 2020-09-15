الزمالك يقترب من التعاقد مع عمر خربين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو نادي الزمالك من حسم التعاقد مع الدولي السوري، عمر خربين، لاعب الهلال السعودي، خلال فتر الانقالات الصيفية المقبلة.
وبات لاعب بيراميدز السابق قريبًا من الانتقال للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي بناءً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الروماني، رزفان لوشيسكو، الفترة المقبلة، وعدم قيده في قائمة الفريق المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا، ووافق خربين على الانتقال لنادي الزمالك مقابل نصف الراتب الذي يحصل عليه مع الهلال.
والمشكلة التي ستواجه الأبيض في تلك الصفقة هي القيمة التي سيطلبها الهلال لبيع لاعبه الذي يتبقى له موسم واحد فقط مع الفريق، ويريد المسؤولون بقلعة الموج الأزرق في تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب وعدم رحيله مجانًا عن صفوف الفريق.
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