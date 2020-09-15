شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بيراميدز يعرض 8 ملايين جنيه لضم نجم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض مسؤولى نادى بيراميدز 8 ملايين جنيه كراتب سنوى، على عمار حمدي لاعب الاهلي، والمعار لصفوف طلائع الجيش، للإنتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ،وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب وافق، على الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز:«أن اللاعب، أبلغ عمرو بسيوني، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن موافقته على الانتقال للفريق السماوي، مع بداية الموسم الجديد، بشرط رحيله نهائيًا عن النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته مع طلائع الجيش»، وأضاف المصدر:«عمار حمدي، وافق على الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بعدما تم عرض عليه مبلغ 8 ملايين جنيه كراتبًا سنويًا».

وطالب عمرو بسيونى عمار حمدي، بضرورة التمسك بالرحيل نهائيًا عن الأهلي خلال الميركاتو المقبل، في حالة عدم رغبة الأهلي في عدم عودته للفريق بالموسم الجديد، حتي يتمكن نادي بيراميدز من شرائه من ناديه الجديد، الأمر الذي قوبل بالموافقة من قبل اللاعب.