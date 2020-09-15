شكرا لقرائتكم خبر عن عرض جديد من برشلونة لسواريز لإقناعه بالرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن إدارة نادي برشلونة الإسباني عرضت على لويس سواريز، لاعب الفريق، عرضًا آخر من أجل إقناع اللاعب بالرحيل عن النادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة تحاول إقناع اللاعب بقبول عرض اليوفنتوس حتى ولو بمقابل مالي أقل مما كان يتقضاه مع برشلونة، حيث قالت الإدارة للاعب إنها ستدفع الفرق له حتى تقنعه بقبول عرض الرحيل عن النادي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ممثلي سواريز يرون أن الإدارة تعامل اللاعب معاملة غير لائقة، على الرغم من التاريخ الكبير الذي صنعه مع برشلونة.
يذكر أن المدرب الهولندي للبرسا رونالد كومان، كان قد قرر الاستغناء عن لويس سواريز حيث أبلغ اللاعب أنه لن يكون ضمن خططه الموسم المقبل.
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