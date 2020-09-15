شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتلقي عروض للرحيل لأندية الإسماعيلي و المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمد رمضان، لاعب فريق مصر المقاصة، مفاوضات من أندية الإسماعيلى والمقاولون العرب والإنتاج الحربى، للانتقال لأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب أصبح حرًا ومن حقه التوقيع لأى فريق فى الفترة الحالية دون الرجوع إلى إدارة النادى الفيومى، بعد أن انتهت مدة تعاقده، ويتمتع محمد رمضان بالموهبة والخبرة، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب مصيره بشكل رسمى فى الفترة المقبلة.

ويعاني فريق المقاصة فى الوقت الحالي من العديد من الأزمات، حيث رفض الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، إجراء التحاليل الطبية للكشف عن فيرس كورونا قبل مواجهة نادى مصر فى المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجولة الـ27 بالدورى الممتاز، كما غاب إيهاب جلال قيادة تدريبات الفريق الفيومى بالأمس، وتولى الجهاز المعاون بقيادة حمد إبراهيم تدريبات الفريق، وذلك نظرًا لاعتراض إيهاب جلال على عدم منح اللاعبين مرتباتهم.