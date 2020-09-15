شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقر على قيد أحمد حمودي فى الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسئولو نادى بيراميدز على تعويض أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، عن الخطأ الإداري الذي أرتكب في بداية الموسم الجاري، باكتمال قائمة الفريق دون أن يتم قيد حمودي، الأمر الذي أدى لحرمان اللاعب من الظهور مع بيراميدز منذ انطلاق الموسم، وأبعده عن المشاركة خلال تلك الفترة، ويكتفى في الوقت الحالى حمودى بخوض تدريباته مع الفريق دون المشاركة في أي مباراة رسمية لعدم قيده.

وقرر بيراميدز تعويض حمودي عن تلك الفترة، بقيده في قائمة الموسم الجديد ومنحه فرصة الظهور مع بيراميدز، لاسيما أن الإدارة كانت تدرس في البداية الاستغناء عن اللاعب عن طريق بيعه أو إعارته خاصة وإنه لم يشارك طول الموسم.

وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف الماضى في صفقة انتقال حر بعد عدم قيده في قائمة ناديه السابق الأهلي ليصبح لاعبا في صفوف الفريق السماوي.

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