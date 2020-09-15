شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادي: الفوز على الحدود جاء في توقيت مثالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، سعادته بفوز فريقه على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر مؤكدا ان الفوز جاء فى وقته نظرا لصعوبة موقف الفريق فى جدول الترتيب مشيرا أن اللاعبين يدركون جيدا ان ترتيب الفريق بالجدول لا يليق به لذا فإن حصد الثلاث نقاط كان مهما للغاية وهو ما تحقق فى نهاية اللقاء.

ونجح المصرى البورسعيدى فى تحوسل خسارته بهدف مقابل للاشئ أمام حرس الحدود بالشوط الأول للفوز فى نهاية اللقاء بهدفين مقابل هدف احرزهما محمود وادى واوستن اموتو.

وكشف وادى فى تصريحات للموقع الرسمى للمصرى أن على ماهر المدير الفنى للفريق كان له مفعول السحر لدى اللاعبين منذ حضوره على رأس الجهاز الفنى وبالتحديد بالنسبة له مؤكدا ان المدير الفنى يعقد جلسات خاصة مع كل لاعب على حدى لتقويمه وإعطائه التعليمات الصحيحة لتنفيذها فى المباريات وهو ما اتى بثماره بعدما نجح الفريق الساحلى فى العودة لطريق الإنتصارات محققا فوزين متاليين على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ وعلى حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

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