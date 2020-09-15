شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تعتزم إنهاء الدوري 28 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الدورى سينتهى يوم 28 أكتوبر المقبل، وسيتم الكشف عن موعد الجولة الأخيرة عقب انتهاء مباريات الأسبوع الـ 32 للدورى ومعرفة مصير معظم الفرق سواء الهابطين أو المربع الذهبى اعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الـ34 والأخيرة، وتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة وعلى رأسها مباريات المصرى أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي تجمع الاهلي أمام الترسانة يوم 30 سبتمبر والزمالك أمام سموحه يوم 5 أكتوبر المقبل وأيضا مباراتين من دور الـ8 للبطولة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المسابقات تعتزم إنهاء الدوري 28 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.