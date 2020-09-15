شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع الاتحاد السكندري بكسر فى الأنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اثبتت الآشعات التي اجراها محمود رزق مدافع التحاد السكندري بكسر في الانف، وهى الاصابة التي تعرض لها امس «الاثنين» في مباراة الفريق امام الاهلي والتي اقيمت على ملعب بجر العرب بالاسكندرية وذلك وفقا للتشخيص الطبى المبدئى، كما يعانى اللاعب من نزيف مستمر في الوقت الحالى، ويسعى الجهاز الطبى لإيقاف هذا النزيف حتى لا يتعرض اللاعب لأزمة أخرى، وجاءت إصابة رزق بعد التدخل مع أحمد فتحى لاعب الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز.

واحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندرى، بعد تدخل فتحى ورزق، في الدقيقة 62، إلا أن أحمد رفعت أهدرها، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين ليتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.