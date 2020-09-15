شكرا لقرائتكم نادي مصر يواجه المقاصة في لقاء البحث عن الفوز الأول تاريخيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى نادى مصر المقاصة فى تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره نادى مصر على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الفريق الفيومى اللقاء منتشياً بعد فوزه على طنطا بهدفين دون رد، فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

*ترتيب المقاصة ونادى مصر فى جدول الدوري



ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم فى المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 37 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.





*تاريخ مواجهات المقاصة ونادى مصر



مباراة الليلة هى المواجهة الثانية بين الفريقين فى الدورى لاسيما أن هذا الموسم هو الأول لنادى مصر فى دورى الاضواء والشهرة، حيث التقى الفريقين فى الدور الاول للدورى على ستاد الكلية الحربية بالجولة العاشرة للمسابقة فى 24 ديسمبر 2019 وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، سجل ثنائية المقاصة أحمد سعيد أوكا هدف فى مرماه وميدو جابر من ركلة جزاء فيما سجل ثنائية نادى مصر أحمد الشيخ من ركلة جزاء ورضا الويشى.





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*ايهاب جلال يبحث عن استمرار عجلة الانتصارات وخالد جلال يتمسك بالامل الاخير



وطالب إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لاعبيه بإستمرار عجلة الانتصارات بعدما حقق الفريق الفيومى انتصاره الثالث على التوالى بالفوز على طنطا بهدفين دون رد فى هذه الجولة بعد الفوز على الإسماعيلى ثم الاتحاد السكندرى ليرفع رصيده للنقطة 33 بعدما حقق 6 انتصارات وخسارتين وتعادل منذ عودة مسابقة الدورى من توقف كورونا ليودع منطقة الهبوط ويبدأ خطة تحسين موقعه بجدول المسابقة فيما شدد خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر على لاعبيه ضرورة التمسك بالامال الأخيرة للبقاء بين الكبار وتعديل موقفهم فى الجدول خلال الأسابيع المقبلة للمسابقة.





*التشكيل المتوقع للمقاصة ونادى مصر



ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام نادى مصر مكون من :"محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى ومحمد دبش وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعي".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاصة مكون من :"عصام ثروت وعلاء عطا ومحمود شبانة وأحمد يوسف ومصطفى كالوشا ويليس فرتادو وإسلام صلاح وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان وكليف نياكيا ومحمد نصر".