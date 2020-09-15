شكرا لقرائتكم الأهلى يستعلم عن المغربى بدر بانون من الناحية الطبية بعد إصابته الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو النادى الأهلى، الناحية الطبية لبدر بانون مدافع الرجاء المغربى الذى اقترب من الانتقال للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة فيما يخص المراقبة الطبية التى يخضع لها فى الوقت الحالي، بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالرأس فى شهر فبراير الماضى وبالتحديد اثناء مباراة فريقه أمام الفتح الرباطى بالدورى المغربي.

واستعلم الأهلى من نادى الرجاء المغربى عن طلباتهم المادية الخاصة ببيع المدافع بدر بانون بعدما قطع الأهلى شوطا طويلا مع اللاعب ووكيله لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية، وتتم المفاوضات بين الطرفين منذ فترة فى سرية تامة، خاصة أن الفريقين يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربى والمصرى وصعدا للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا حيث يواجه الأهلى الوداد المغربى فيما يواجه الزمالك الرجاء.

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وأدعت تقارير مغربية أن الأهلى اتفق مع بانون على تقاضى مليون دولار سنوياً فيما يدفع الأهلى مبلغ 2 مليون دولار لشراء مدافع أسود الأطلسي.

ويعد بانون أحد أبرز اللاعبين المتواجدين فى الدورى المغربى خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربى للاعبين المحليين فى النسخة الأخيرة.