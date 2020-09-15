شكرا لقرائتكم اتحاد التنس ينشر اللائحة الجديدة فى الوقائع الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى، بنشر لائحة الاتحاد الجديدة فى الوقائع الرسمية بعد اعتمادها بشكل رسمى من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ضمت اللائحة العديد من البنود والتى جاء أبرزها، تشكيل مجلس الإدارة حيث عاد إلى شكله القديم، وشروط الانتخابات حيث يحق للعضو المجلس أن يترشح فى دورات ولا يحق له الترشح إلا بعد مرور دورتين، تقسيم صوت أعضاء الجمعية العمومية إلى قسمين وفقاً للوزن التصويتى .

يعقد اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى، اجتماع مجلس إدارة يوم الجمعة المقبل، لحسم العديد من الملفات، أبرزها مراجعة الميزانية للعام المالى المنقضى، وتصنيف الهيئات من أجل إرسالها إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتمادها قبل الجمعية العمومية للاتحاد، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الأخيرة لكل من محمد صفوت وميار شريف المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 .

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قرر اتحاد التنس تنفيذ خطة بديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية العليا، حيث قرر مسئولو الاتحاد إقامة بطولتنين تنشيطية ودية للإعمار السنية16 و18 عام ناشئين بمشاركة 12 لاعب، وناشئات بمشاركة 11لاعبة، فى الفترة من 15 إلى 21 أغسطس الماضى، حيث أقيمت البطولتين على ملاعب نادى الصيد، وتحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات.

واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية.