شكرا لقرائتكم الكاف يلغى ودية المنتخب الوطنى فى نوفمبر استعدادا لتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت قرارات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الأخيرة، فى إلغاء فكرة إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى شهر نوفمبر المقبل، وتحديدا قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قرارات الكاف الأخيرة وتحديد يوم 6 نوفمبر المقبل، موعدا لنهائى دورى أبطال افريقيا حال دون إقامة مباراة ودية للمنتخب.

ويرفض حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر خوض مباراة ودية دون اكتمال القوام الأساسى للمنتخب، حيث سيغيب عن المباراة لاعبى الأهلى والزمالك فى حالة صعودهما للمباراة النهائية أو صعود أحدهما، لذا استقر البدرى على بدء المعسكر يوم 9 نوفمبر المقبل ومواجهة توجو بدون خوض وديات.

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واضطر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، لإلغاء معسكر المنتخب فى شهر أكتوبر المقبل مفضلا منح الفرصة لاتحاد الكرة لاستكمال باقى مباريات الدورى العام حتى يصل اللاعبون لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل مواجهتىّ توجو فى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

وجاء هذا القرار بإلغاء معسكر أكتوبر نظرا لوقوع العديد من الإصابات مؤخرا بين لاعبى القوام الأساسى بالمنتخب مثل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وحسين الشحات وعمرو السولية فى الأهلى، وغياب كهربا عن المباريات طوال الفترة الأخيرة بسبب الإيقاف، بجانب صعوبة انضمام اللاعبين المحترفين للمعسكر وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى فى ظل البروتوكول الطبى المتبع فى أوربا وفى حالة مجيئهم لمصر سيخضعون للحجر الصحى لمدة 14 يوما هناك قبل العودة للمباريات.

على صعيد متصل، طلب حسام البدرى من اتحاد الكرة السفر إلى توجو على متن طائرة خاصة، لاسيما وأن المباراتين ستقاما فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.