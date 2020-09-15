شكرا لقرائتكم هنا جودة تعتذر لجماهير الأهلى عن هزيمتها أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذرت هنا جودة لاعبة منتخب الطاولة ، عن هزيمتها في منافسات دورى السيدات ، مع ناديها ، امام المنافس التقليدي الزمالك، في البطولة التي أقيمت بالاسماعيلية خلال الساعات الماضية ،

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الرسمية اعتذارا الى جماهير الاهلى كتبت فيه

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" بعتذر لكل جماهير النادي الأهلي اني كنت غير موفقة في ماتش دوري السيدات مع فريق نادي الزمالك ...وخسرت الماتشين من اللاعبه هند فتحي ٣ -٢ ...واللاعبة فرح عبد العزيز ٣-١ ، حاولت اكون قد المسؤلية ولعبت و قاتلت لاخر لحظه ...لكن للاسف لم اكن موفقة ...الرياضة طول عمرها مكسب وخسارة ....و ان شاء الله يكون في دراسة لأسباب هذه الخسارة ويكون في عودة بقوة للبطولات والمكسب ...شكرا جزيلا لدعمكم ...

وتعتبر هنا جودة معجزة تنس الطاولة ، نظرا لتوقها على لاعبين اكبر منها سنا في البطولات رغم انها لم تكمل سوى عامها الـ 12 ، و الموسم الماضى تغلبت على فرح عبد العزيز 27 عاما ، وتوجت ببطولة الجمهورية للدرجة الأولى، بنتيجة 3/0.

يذكر أن الطفلة هنا حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى.، كما حققت الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق فى تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية.