شكرا لقرائتكم أيمن يونس: الأرقام لا تمثل حقيقة اللاعب المصرى.. وما يحدث حاليا قمة التهريج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق استياءه الشديد من ما وصفه بالتهريج التى تدار به الكرة المصرية، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم: "أسمع أرقام خيالية للاعب المصرى بدون أى عائد لهذا اللاعب، فى أوربا يتم جلب النجوم بأرقام خيالية لانها تحقق بطولات وإنجازات وكذلك تساهم فى زيادة أرباح النادى بالاعلانات والامور التسويقية إنما مايحدث فى الكرة المصرية لايمت لهذا التعامل بأى صلة، نحن نمنح اللاعب 20 مليون جنيه وهو جالساً على دكة البدلاء "

ويضيف أيمن يونس: "الأرقام لا تمثل حقيقة اللاعب المصرى، كيف أمنح لاعب لا يشارك ولا يتألق ولا يحقق بطولة أموال طائلة، أشعر أننا أمام كوميديا ساخرة فى الكرة المصرية وضعها إسماعيل ياسين حتى نضحك عليها، الأموال يا سادة تمنح مقابل اللعب والمشاركة والنجاح وحصد البطولات بخلاف ذلك يبقى تهريج دون توصيف أخر".

وتابع نجم الزمالك الاسبق :"لا أفهم أيضاً أن هناك أندية مصرية تملك جيش من المعارين توزعهم مع بداية كل موسم على الاندية الأخرى، لابديل أمامنا لحل هذه المشاكل سوى بتأسيس لجنة لتطوير الكرة المصرية تراقب المشاكل وتضع حلول خارج الصندوق وتكون عضويتها مقتصرة على إناس لديهم مفاهيم مختلفة وليس لمجرد هذا نجم وذاك مسئول، نحتاج إعادة بناء وتطوير للكرة المصرية بمفاهيم جديدة وليس مجرد موظفين قاعدين على كراسى مسئولين ومستقبلا سوف أتحدث عن دور وزارة التعليم العالى ودورها فى اكتشاف الموهوبين الرياضين فى محافظات مصر".

وعن مواجهات الأهلى والزمالك الافريقية قال أيمن يونس :" أتمنى أن يتفهم حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات صعوبة موقف الأهلى والزمالك ورحلتهم للمغرب، الفريقين يذهبوا للصعود للنهائى وليس مجرد لعب مباراة، ويجب منحهم أسبوع قبل المباراة، حتى يستطيعوا إقامة معسكر مغلق فى المغرب لمدة خمسة أيام قبل اللقاء، جو المغرب مختلف، تشعر وكأنك فى أسبانيا، يجب أن يتأقلم اللاعبين وأعلم أن الزناتى وكل أعضاء اللجنة الخماسية لديهم مرونة شديدة وجاءوا لخدمة الكرة المصرية ولن يتأخروا عن دعم القطبين وعدم إرغامهم على لعب مباريات محلية فى أوقات صعبة خاصة أن التنافس على صعيد الدورى محسوم".