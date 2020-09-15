شكرا لقرائتكم والد يوسف البلايلى: الخلاف المادى مع الأهلى ليس كبيرا والترجى دخل في الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حفيظ بلايلى والد يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة السعودي، موقف اللاعب من البقاء فى الدورى السعودى أو الرحيل للنادى الأهلى المصرى.

وقال حفيظ بلايلى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب ما زال مرتبط بعقد سارٍ مع أهلى جدة، ويحترم تعاقده مع النادى السعودي".

وأضاف: "أهلى جدة فى مفاوضات مع الأهلى المصري، ودخلوا معنا فى مفاوضات معنا، ولم يتم التوصل لاتفاق مالى حتى الآن".

وواصل: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى هو من قام بالتفاوض معنا حول ضم يوسف البلايلي، والخلاف فقط حتى الآن على الجانب المادي".

وزاد: "الخلاف المالى ليس كبير، اللاعب طلب مبلغ معين، والأهلى المصرى عرض مقابل مالي، لكن ليس خلاف كبيرا".

وأردف: "الأهلى فريق كبير، وشرف كبير له اللعب بين صفوف الفريق المصري، لكن الأمر مرتبط بموافقة أهلى جدة السعودى على بيعه للنادى الأهلى المصرى خاصة أن عقده سارٍ".

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واستطرد:" الأمر سوف يحسم خلال الفترة المقبلة، لم نتفق على عدد السنين، والأهلى عرض استعارته من أهلى جدة، لكن الفريق السعودى لم يوافق".

وأكمل: "ننتظر تحديد إدارة أهلى جدة لموقف يوسف البلايلى أما بعودته إلى الفريق فى الموسم المقبل، أو بيع عقده إلى الأهلى المصري، المفاوضات مستمرة وفى تقدم بين الناديين، وبنسبة 50% اللاعب قريب من الأهلى المصري".

وأردف:" الترجى التونسى دخل فى مفاوضات معنا لضم البلايلي، ومستعدين لضم اللاعب، وهناك عروض آخرى وتلقيت اتصالات آخرى من أندية مصرية، لكن المفاوضات مع الأهلى الأكثر جدية".

واستطرد: "الأمور المادية والعرض الأفضل هو من سوف يحسم وجهة اللاعب فى الموسم القادم، لكن حتى الآن أهلى جدة لم يحسم الموقف بشكل كامل".